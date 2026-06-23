Trump'ın Tehditleri Görüşmeleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Tehditleri Görüşmeleri Tehdit Ediyor

23.06.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Trump'ın tehditlerinin İsviçre'deki müzakereleri tehlikeye attığını açıkladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin İsviçre görüşmelerini tehlikeye attığını belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, ABD ile devam eden görüşmelere ve Lübnan'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahreyni, dün teknik düzeyde "çok verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Bahreyni, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili konuları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde çalışma grupları kurulacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'na ilişkin ana görüşmelerin İran ve Umman arasında yapılacağını vurgulayan Bahreyni, paralel görüşmelerin ise mutabakat zaptına taraf olan ülkelerle başlayacağını söyledi. Bahreyni ayrıca İsrail'in ABD ile varılan mutabakat zaptını "Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmak da dahil olmak üzere herhangi bir biçimde ihlal etmesi" halinde İran'ın karşılık vereceğini ifade etti.

"Trump'ın tehditleri görüşmeleri tehlikeye atıyor"

Bahreyni, ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden tehditlerinin İsviçre'deki görüşmeleri ciddi şekilde tehlikeye attığını dile getirdi. Bahreyni, Washington yapıcı bir şekilde müzakereye hazır olduğunu gösterdiği sürece İran'ın ABD ile müzakerelere devam edeceğini vurguladı. Bahreyni, tarafların nükleer konuya geçmeden önce mutabakat zaptının tüm maddeleri üzerinde bir çözüme ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

"İran, dondurulmuş varlıklarının nasıl kullanılacağına karar verecek tek ülke"

Bahreyni ayrıca dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının ardından bunların nasıl kullanılacağına yalnızca Tahran'ın karar vereceğini söyledi. Bahreyni, "İran, dondurulmuş varlıklarının ne yapılacağına karar verecek tek ülkedir ve bu varlıklar serbest bırakılacaktır. (ABD'nin) Bu yöndeki iddialarını reddediyorum. Başka herhangi bir ülkenin bu kararlar veya süreçler üzerinde etkisinin olması söz konusu olamaz" dedi.

İran'ın dondurulmuş varlıklarının nasıl kullanılacağına ilişkin çözüm önerisi sunulmuştu

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance yaptığı son açıklamada, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD ürünleri satın almak için kullanılmasına yönelik bir teklifin ortaya atıldığını söylemişti. Vance, "Jared Kushner, Katarlılarla birlikte çok ilginç bir çözüm önerdi. Eğer İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı serbest bırakılırsa, bu süreç üzerinde bizim de Katarlıların da onayı olacak. Bu para, İran halkının yararına ABD soya fasulyesi, ABD mısırı ve ABD buğdayı satın almak için kullanılacak" demişti.

Trump'ın tehditleri

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü görüşmeler başladıktan kısa bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İran, (Hizbullah'ı kastederek) Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa geçtiğimiz hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta daha da sert" ifadelerini kullanmıştı. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Dış Politika, Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Politika, İsviçre, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'ın Tehditleri Görüşmeleri Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:54
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı Vedat Muriqi La Liga’nın zirvesine çıktı
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 13:00:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'ın Tehditleri Görüşmeleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.