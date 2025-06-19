ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş - Son Dakika
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Politika

ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş

ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
19.06.2025 19:43
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nın İsrail-İran çatışmalarını sona erdirmek amacıyla birkaç kez telefonda görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmelerde, Arakçi'nin İsrail saldırıları sona ermeden İran'ın müzakerelere dönmeyeceğini söylediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail-İran çatışmaları devam ederken; diplomasi trafiği de hız kesmeden sürüyor.

ABD İLE İRAN GÖRÜŞTÜ İDDİASI

ABD basının adı açıklanmayan diplomatlara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü iddia edildi.

GÖRÜŞMELERDE NE KONUŞULDU?

Çatışmaları sona erdirmek üzere yapılan görüşmelerde, Arakçi'nin İsrail saldırıları sona ermeden İran'ın müzakerelere dönmeyeceğini söylediği aktarıldı.

Görüşmelerde, ABD'nin geçtiğimiz ay sonunda İran'a sunduğu ve İran dışında uranyum zenginleştirecek bölgesel bir konsorsiyum kurulmasını öngören teklifin de ele alındığı ancak İran'ın bu teklifi şu ana kadar reddettiği belirtildi.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Söz konusu iddiaların hemen ardından Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü haberlerini doğruladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail'in saldırılarına İran'ın yanıt vermesi ile çatışmalar şiddetlendi. Bir haftası geride kalan çatışmalarda İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv gibi önemli şehirlerine yönelik füze saldırılarında kentlerde büyük hasarlar oluştu.

İsrail'in de İran'ın kritik kentlerine yönelik saldırıları devam etti. Çatışmaların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oooo:
    Amerika İsrail nükleer silah elde ederken birinden onaymı aldı Hayırlı Sende almak zorunda değilsin DEVAM ET İRAN 90 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    ABD nin Teklifi İRAN'IN Boyun Bükmesinden Başka Birşey Olamaz. İsrail Nükleer Silah Üretecek İRAN üretemeyecek Bunu Biz Müslüman Ülkelerde Kabul Etmeyip İran'a Destek Vermeliyiz.. Ortadoğu'yu ABD Peşkeş Çekemeyiz. 35 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Bay Trump bizletden uzak dur bizler 571 beri savaslar kan gøz yasi aclik yoksulluk multecilik kaderimizdir 28 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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