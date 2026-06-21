Trump: "İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: "İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek"

Trump: "İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek"
21.06.2026 21:32  Güncelleme: 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın göç ve enerji politikalarında başarısız olduğu gerekçesiyle istifa edeceğini öne sürdü. Starmer'ın istifası halinde son 10 yılda görevden ayrılan 6. başbakan olacağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa edeceğini öne sürerek, "Göç ve enerji gibi iki çok önemli konuda ciddi şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini öne sürdü. Trump'ın bu açıklaması, çeşitli uluslararası kaynakların Starmer'ın istifa etmeye yönelik seçenekleri değerlendirdiğini iddia ettiği bir dönemde geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Keir Starmer İngiltere Başbakanı görevinden istifa edecek. Göç ve enerji gibi iki çok önemli konuda ciddi şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki petrol ve doğal gaz sondaj faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarını eleştirerek, "Kuzey Denizi petrolünü açın" dedi.

Starmer istifa ederse son 10 yılda görevden ayrılan 6. başbakan olacak

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Starmer, hafta sonunu başkent Londra yakınlarındaki Başbakanlık konutu Chequers'ta ailesiyle birlikte geçiriyor. İngiltere Başbakanı, henüz bu konuya ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Başbakan Starmer, istifa etmesi halinde İngiltere'de son 10 yılda görevden ayrılan 6. başbakan olacak. İngiliz kaynaklar, bu sayıyı başbakanlık koltuğu için olağanüstü yüksek bir görev değişim oranı olarak değerlendiriyor.

Starmer'ın seçmen desteğinin giderek azaldığı iddiası

Starmer liderliğindeki İşçi Partisi'nin seçmen desteğini giderek kaybettiği iddia ediliyor. Starmer'ın partisinin ülke çapında yapılan anketlerin büyük bölümünde aşırı sağcı ve göçmenlik karşıtı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK Partisi'nin yükselişiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

İşçi Partisi, yerel meclislerde bin 200'den fazla sandalye kaybetmişti

İşçi Partisi, mayıs ayının başında yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde özellikle Reform UK ve Yeşiller Partisi karşısında büyük kayıplar yaşamıştı. Seçimlerde İşçi Partisi, yerel meclislerde bin 200'den fazla sandalye kaybederken, güçlü bir çıkış yakalayan Reform UK bin 300'den fazla sandalye kazanmış ve 13 belediyede kontrole sahip olmuştu.

İngiliz basını, seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Starmer'ın başbakanlık görevini sürdürmesinin giderek daha zor hale geldiğini ve İşçi Partisi'nden 70'i aşkın milletvekili ve kabinedeki çok sayıda bakanın Starmer'a istifa etme ya da görevden ayrılmasına ilişkin takvim belirleme çağrısı yaptığını yazmıştı.

Mandelson'un atanması nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu

Starmer aynı zamanda kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri ortaya çıkan İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'ın bu göreve atanması konusundaki güvenlik açığı nedeniyle de eleştirilerin hedefi haline gelmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, ABD Başkanı, İngiltere, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: 'İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS yolunda acı kaza Genç yaşında hayatını kaybetti YKS yolunda acı kaza! Genç yaşında hayatını kaybetti
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı En son bayılınca sınava giremedi YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi
Silivri Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Yalçın Ekici kazandı Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten 63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Otobüste sigara cezası: 21.333 TL Otobüste sigara cezası: 21.333 TL

21:46
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş’a kararını iletti: Beni bekleyin
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:03
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
20:58
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan’dan çıkardı
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 21:55:17. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: "İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.