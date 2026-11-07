Trump, İran'a küçük çaplı saldırı iddiasını Hürmüz'deki füze haberinin ardından yaptı - Son Dakika
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Trump, İran'a küçük çaplı saldırı iddiasını Hürmüz'deki füze haberinin ardından yaptı

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Trump, İran hava savunma sistemine 'küçük çaplı saldırılar' düzenlendiğini ve Tahran'la müzakerelerde 'çok büyük ilerleme' sağlandığını iddia etti. Açıklama, İran medyasının Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na 2 füze saldırısı yapıldığını duyurmasından kısa süre sonra geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "küçük çaplı hava saldırıları düzenlendiğini" belirtirken, İran ile görüşmelerde "çok büyük ilerleme kaydedildiğini" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın West Palm Beach kentinde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Trump, ABD güçlerinin İran hava savunma sistemine karşı "küçük çaplı saldırılar" gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, "Küçük çaplı saldırılar düzenliyoruz. Onlar küçük bir uçaksavar cihazı yapmışlardı ve biz onu yaklaşık 15 dakika, belki de 5 dakika içinde etkisiz hale getirdik" dedi. ABD Başkanı ayrıca Washington'un Tahran ile yaptığı müzakerelerde "çok büyük ilerleme" kaydedildiğini iddia etti.

Trump'ın açıklaması, İran medyasının petrol sevkiyatı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Suza bölgesine 2 füze saldırısı düzenlendiğini bildirmesinden kısa bir süre sonra geldi.

Kaynak: İHA
Hürmüz BoğazıDonald TrumpPolitikaTahranDünyaİranSon Dakika

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