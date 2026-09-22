Trump, İran'a yaptığı ekonomik işbirliği teklifinin reddini büyük hata saydı

Trump, İran'a yaptığı ekonomik işbirliği teklifinin reddini büyük hata saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl göreve geldiğinde İran'la müzakereler başlattığını ve nükleer programlarını sonlandırıp teröre desteğini kesmesi karşılığında ekonomik işbirliği teklif ettiğini söyledi. İran teklifi reddetti, Trump bunun büyük bir hata olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Geçen yıl göreve geldiğimde İran'la müzakereler başlattım ve onlara nükleer programlarını sonlandırmaları ve teröre verdikleri desteği kesmeleri karşılığında tam ekonomik işbirliği teklif ettim. Ancak onlar bunu reddettiler. Bu büyük bir hataydı" dedi.
Kaynak: İHA
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