Trump, İran'a yaptığı ekonomik işbirliği teklifinin reddini büyük hata saydı

ABD Başkanı Donald Trump, "Geçen yıl göreve geldiğimde İran'la müzakereler başlattım ve onlara nükleer programlarını sonlandırmaları ve teröre verdikleri desteği kesmeleri karşılığında tam ekonomik işbirliği teklif ettim. Ancak onlar bunu reddettiler. Bu büyük bir hataydı" dedi.