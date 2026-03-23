Trump: İran Anlaşma Yapmayı İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildi" açıklamasına Tahran'dan yalanlama gelse de taraflar arasında temasların arabulucular tarafından sürdürüldüğü belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e telefonla bağlanarak verdiği röportajda, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile muhatapları arasındaki son görüşmelerin dün gece gerçekleştiğini bildirdi. Trump, "İran anlaşma yapmayı çok istedi. Bu beş gün ya da daha kısa sürede gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin üst düzey yetkilileri Witkoff ve Arakçi ile ayrı ayrı görüştü

ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gün içinde ABD ile İran arasında mesaj alışverişine aracılık etti. Kaynaklara göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Kaynaklar, arabuluculuk çabalarının sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin savaşın sona erdirilmesi ve kalan tüm sorunların çözümüne odaklandığını belirtti. - WASHINGTON