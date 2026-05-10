Trump, İran\'ın Cevabını \'Kabul Edilemez\' Buldu

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin savaşın sonlandırılmasına yönelik ABD'nen teklifine cevabına ilişkin açıklama yaptı. Trump, Pakistan aracılığıyla ABD tarafına iletilen cevaba ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde 'temsilcilerinden' gelen cevabı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Öte yandan ABD basını, İran'ın cevabına ilişkin detaylara yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre İran, ABD'nin İran gemileri ve limanlarına uygulanan ablukayı kaldırması halinde Hürmüz Boğazı'nı aşamalı olarak açmayı teklif ettiğini duyurdu. İran'ın ABD'ye sunduğu "çok sayfalık resmi cevapta" kendi taleplerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu ve iki taraf arasında hala önemli görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi.

Wall Street Journal'a göre İran'ın cevabı, ABD'nin İran'ın nükleer programının geleceği ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun akıbetine ilişkin önceden taahhüt verilmesi yönündeki talebi karşılamadı. İran, bunun yerine ABD'nin İran gemileri ve limanlarına yönelik ablukayı kaldırması karşılığında çatışmaların sona erdirilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine aşamalı olarak yeniden açılmasını teklif etti.

Tesislerin ortadan kaldırılması reddedildi

Habere göre İran, uranyum zenginleştirmeyi ABD'nin önerdiği 20 yıllık moratoryumdan daha kısa bir süre için askıya almaya hazır olduğunu bildirdi. Öte yandan nükleer tesislerini ortadan kaldırmayı ise reddetti.

İran basını: Yaptırımların kaldırılması talep edildi

İran basınına göre ise Tahran yönetiminin ABD'ye sunduğu taslak metinde ABD yaptırımlarının kaldırılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Metinde ayrıca ilk mutabakatın imzalanmasının ardından İran'a yönelik deniz ablukasının da sona ermesinin gerektiği ifade edildi.

İran basınına göre teklifte, savaşın derhal sona erdirilmesi ve İran'a yönelik yeni bir saldırı olmayacağına ilişkin garantiler talep edildi. Savaşın tüm cephelerde sona ermesi gerektiğini vurgulayan teklifte, aynı zamanda İran'ın petrol satışlarına yönelik yaptırımların 30 gün içinde kaldırılması talebine yer verildi. - WASHINGTON