Trump: İran'ın Sızdırdığı Bilgiler Yanlış - Son Dakika
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Trump: İran'ın Sızdırdığı Bilgiler Yanlış

12.06.2026 17:33
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Trump, İran'ın medya sızdırmalarının gerçek anlaşma şartlarıyla ilgisi olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın yalan haber kuruluşlarına sızdırdığı şartların, yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok" dedi.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile imzalanması beklenen mutabakat zaptına değindi. Trump, mutabakat zaptının ayrıntılarına yer verilen haberlere ilişkin, "İran'ın yalan haber kuruluşlarına sızdırdığı şartların, yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok. Söyledikleri şeyler, bir anlaşma olduğu yönündeki zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere gerçekle hiçbir ilgisi yok. Onlarla çalışırken iyi niyet diye bir şey yok. İnanılmaz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ayrıca dün gece Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine karşı düzenledikleri ve tamamen püskürtülen insansız hava aracı saldırısı kesinlikle kabul edilemez. Hemen kendilerini toparlamaları gerekiyor" dedi.

İran medyasında mutabakat zaptının detayları yayınlanmıştı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'de yer alan haberde, ABD ile varılan anlaşmanın Washington'un İran çevresinden askeri güçlerini çekmesi, limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın nükleer programına yönelik müzakerelerin ilerleyen tarihlere erteleneceği ve balistik füze programının göz ardı edileceğine yönelik taahhütleri içerdiği belirtilmişti. ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakacağı, İran'a yönelik petrol yaptırımlarını da kaldıracağı ve "İran'ın iç işlerine karışmama" taahhüdünde bulunacağı kaydedilmişti. Haberde ayrıca nükleer ve ekonomik konulara ilişkin müzakerelerin ilerleyen tarihlerde yapılacağı, ancak İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin gündemde olmayacağı vurgulanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump: İran'ın Sızdırdığı Bilgiler Yanlış - Son Dakika

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