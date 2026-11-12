Trump, İran'la anlaşmaya gerek olmadığını, yüz milyarlarca doların alındığını söyledi

Trump, İran'la anlaşmaya gerek olmadığını, yüz milyarlarca doların alındığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya ihtiyaç duyulmadığını ve o günlerin geçtiğini söyledi. Trump, İran'ın yüz milyarlarca dolarının alındığını ve boğazının ele geçirildiğini de dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. Onların parasını, yüz milyarlarca dolarını aldık ve boğazını da ele geçirdik" dedi.
Kaynak: İHA
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