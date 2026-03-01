Trump İran Saldırısını İzliyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yapılan saldırıyı takip ettiği fotoğrafları yayınladı.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran'a saldırılarına başladı. İran'ın saldırılara karşılık ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef aldı. Bölgedeki gerilim ve saldırılar devam ederken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yapılan saldırıyı takip ettiği fotoğrafları yayınladı. Beyaz Saray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald J. Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını izliyor: Destansı Öfke Operasyonu 28 Şubat 2026" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON