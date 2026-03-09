Trump, İran Savaşının Bitmek Üzere Olduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almayı düşündüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden Epic Fury Operasyonu'na (Destansı Öfke Operasyonu) ilişkin ABD basınına konuştu. Trump, İran ile savaşın yakında sona erebileceğini belirterek, operasyonun başlangıçta tahmin ettiği 4-5 haftalık süreden "çok daha ileride" olduğunu aktardı. Trump, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi.

İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ona verecek hiçbir mesajım yok. Hiçbir şey" ifadelerini kullandı. Aklında eski lider Ali Hamaney'in yerini alabilecek biri olduğunu da ifade eden Trump, bu ismin kim olduğuna açıklık getirmedi.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na da değinen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin şu anda geçiş yaptıklarını fakat "Orayı kontrol altına almayı düşündüğünü" ifade etti.

Trump, İran'a son bir uyarıda bulunarak, "Atabilecekleri her şeyi attılar. Bir kurnazlık yapmaya kalkmasınlar, yoksa bu o ülkenin sonu olur" dedi. - WASHINGTON