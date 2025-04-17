Trump, İsrail'in Saldırısına Karşı İran ile Müzakereyi Seçti - Son Dakika
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Politika

Trump, İsrail'in Saldırısına Karşı İran ile Müzakereyi Seçti

Trump, İsrail\'in Saldırısına Karşı İran ile Müzakereyi Seçti

Trump, İsrail'in İran'a saldırısını desteklemek yerine nükleer müzakereleri tercih etti.

17.04.2025 13:31
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New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in mayıs ayında İran'ın nükleer tesislerine planladığı saldırıya karşı çıktığını, bunun yerine İran'ın nükleer programını sınırlandıracak bir anlaşmayı müzakere etmeyi tercih ettiğini belirtti.

New York Times gazetesinin ABD yönetiminden yetkililere ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan diğer kişilere dayandırdığı haberine göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerine mayıs ayında gerçekleştirmek üzere saldırı planı hazırladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminde aylar süren tartışmaların ardından saldırıyı desteklemek yerine İran'la müzakere yürütmeyi seçti. Ayrıca ABD'nin yapacağı yardımın sadece İsrail'i İran'ın misillemesinden korumak için değil, aynı zamanda saldırının başarılı olmasını sağlamak için de gerekli olduğu aktarıldı. İsrail'in saldırıdaki amacının İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini 1 yıl ya da daha fazla geciktirmek olduğu ifade edildi.

ABD ve İran 12 Nisan'da Umman'da bir araya gelmişti

İran'ın nükleer programının sınırlandırılmasına ilişkin müzakerelerin ilk turu, 12 Nisan Cumartesi günü Umman'ın başkenti Maskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılımıyla Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda dolaylı olarak gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından her iki taraf da süreci "olumlu ve yapıcı" olarak değerlendirmişti. Taraflar arasındaki ikinci görüşmenin ise 19 Nisan Cumartesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, İsrail'in Saldırısına Karşı İran ile Müzakereyi Seçti - Son Dakika

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