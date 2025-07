Trump, Kamboçya ve Tayland ile Barış Görüşmesi Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Kamboçya ve Tayland başbakanları ile yaptığı telefon görüşmelerine değinerek, "Derhal bir araya gelmeyi ve hızlı bir şekilde ateşkes ve nihayetinde barış üzerinde çalışmayı kabul ettiler. Her iki ülkeyle de iş yapmak benim için bir onurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kamboçya ve Tayland başbakanları ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Kamboçya Başbakanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim ve kendisine Tayland'ın Başbakanı ile yaptığım görüşmeleri aktardım. Her iki taraf da derhal bir ateşkes ve barış istiyor. Ayrıca ABD ile 'Ticaret Masasına' geri dönmek istiyorlar ki, bu bizim açımızdan savaş durana kadar uygun değildir. Hemen bir araya gelip hızlıca bir ateşkes ve nihayetinde barış üzerinde çalışmayı kabul ettiler. Her iki ülkeyle ilgilenmek benim için bir onurdu" dedi.

"Umarım önümüzdeki yıllarda iyi geçinmeye devam ederler"

Her iki ülkenin de uzun ve zengin bir tarih ve kültüre sahip olduklarını belirten Trump, "Umarım önümüzdeki yıllarda iyi geçinmeye devam ederler. Her şey sona erdiğinde ve barış sağlandığında, her iki ülkeyle de Ticaret Anlaşmalarımızı sonuçlandırmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON