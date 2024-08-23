Trump, Meksika sınırına inşa edilen duvarı tamamlama sözü verdi - Son Dakika
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Politika

Trump, Meksika sınırına inşa edilen duvarı tamamlama sözü verdi

ABD eski Başkanı Donald Trump, seçilmesi halinde Meksika sınırına inşa edilmeye başlanan duvarı tamamlama sözü verdi. Trump, düzensiz göç sorununa dikkat çekmek için Meksika sınırında bir konuşma gerçekleştirdi ve göçmenlik politikalarını eleştirdi.

23.08.2024 01:26
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde başkanlığı döneminde Meksika sınırına inşa edilmeye başlanan duvarı tamamlama sözü verdi.

Düzensiz göç sorununa dikkat çekmek için Meksika sınırını ziyaret eden Donald Trump, Arizona eyaletinin güneyindeki Cochise County'de sınırdaki duvarın hemen yanında, duvar yapımında kullanılan metal kirişler önünde bir konuşma gerçekleştirdi.

Trump, konuşmasında ülkeye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin Michigan, New York, Georgia ve Virginia gibi eyaletlerde işledikleri suçlara ilişkin rahatsız edici bilgiler paylaştı ve bunların sorumlusunun ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in göçmenlik politikaları olduğunu söyledi.

Seçimleri kazanması halinde başkanlığı döneminde Meksika sınırına inşa edilmeye başlanan duvarı tamamlama sözü veren Trump, ikinci döneminde uyuşturucu kaçakçılarına daha ağır cezalar verilmesi için çalışacağını ve düzensiz göçmenlere karşı tarihin en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağını söyledi. Trump, "Kamala Harris duvarı asla inşa etmeyecek. Bunu yapmak istemiyor. Eğer bu konudaki fikrini değiştirirse, bunu ancak seçilmek istediği için yapacaktır" dedi.

Trump, "Seçim kolay; ya Kamala Harris'in suçlulara genel af çıkarması ya da Başkan Trump'ın suçluları sınır dışı etmesi..." diye konuştu.

Meksika sınırına gerçekleştirdiği ziyarette 2020 yılından bu yana ABD'ye kaçak yollardan giren göçmenler tarafından öldürülen vatandaşların aileleri ile bir araya gelen Trump, "Dünyanın hiçbir yerinde bu denli sızıntı yaşanan bir sınır yok" dedi.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in düzensiz göçle mücadele eden ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunu kapatmak istediğini söyledi. Trump, "Harris, düzensiz göçmenlerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları gerektiğini savunuyor. Kendisi, düzensiz göçmenler için genel af çıkarma ve vatandaşlık verme sözü verdi. Bu sosyal güvenliğimizi yok edecektir" dedi.

Ölüm tehdidi sorusu

Konuşmasının bitiminde basından soru alan Trump'a kendisini ölümle tehdit eden bir kişinin polis tarafından aranmakta olduğu ve bu konuda bilgisi olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Bölgede bulunmasının tehlikeli olabileceğini ifade eden gazeteciye cevabında Trump, "Tehlikeli olduğunu işittim fakat yapmam gereken bir iş var" dedi.

Cochise County'de polis, sosyal medya üzerinden başkan adayı Trump'a yönelik ölüm tehdidinde bulunan 66 yaşındaki Ronald Syvrud isimli şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Temmuz ayında Pennsylvania'da bir suikast girişiminden kılpayı kurtulan Trump'a yönelik ölüm tehdidi, Cumhuriyetçi siyasetçinin Cochise County'ye yapacağı ziyaretin hemen öncesinde gerçekleşti. Ronald Syvrud isimli şüpheliyi evinde bulamayan polis güçlerine, Arizona eyaleti ve federal yetkililer de destek veriyor. - ARIZONA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, Meksika sınırına inşa edilen duvarı tamamlama sözü verdi - Son Dakika

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