Trump, Meksika ve Kanada'dan Gelen Ürünlere Yüzde 25 Tarife Uygulayacak - Son Dakika
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Politika

Trump, Meksika ve Kanada'dan Gelen Ürünlere Yüzde 25 Tarife Uygulayacak

Trump, Meksika ve Kanada\'dan Gelen Ürünlere Yüzde 25 Tarife Uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu adım, sınır güvenliği ve uyuşturucu ticaretini engelleme amacı güdüyor.

26.11.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
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DONALD Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, sınır güvenliğini sağlamak ve ülkeye fentanil başta olmak üzere uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla Meksika, Kanada ve Çin'e uygulayacağı tarifelere ilişkin açıklama yaptı. Trump, "20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım. Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır" dedi.

Trump, Çin ile de özellikle fentanil olmak üzere ABD'ye gönderilen büyük miktardaki uyuşturucu ile ilgili birçok görüşme yaptığını belirterek, "Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezayı yani ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler ama ne yazık ki, bunu hiç yapmadılar. Uyuşturucular, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akıyor. Bunu durdurana kadar, Çin'e ABD'ye gelen tüm ürünlerinde, ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Trump, Meksika ve Kanada'dan Gelen Ürünlere Yüzde 25 Tarife Uygulayacak - Son Dakika

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