Trump, Montana'da otonom silahların da test edileceği süper test sahasını duyurdu - Son Dakika
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Trump, Montana'da otonom silahların da test edileceği süper test sahasını duyurdu

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Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın Montana'da otonom silahlar ve hipersonik sistemler dahil askeri teknolojilerin deneneceği 'süper test sahası' kuracağını açıkladı. Projenin Montana'ya verildiğini belirten Trump sahanın ABD ordusunun üstünlüğünü korumaya yardımcı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Montana eyaletine otonom silahlar, uzay ve elektronik harp teknolojileri ile süpersonik ve hipersonik sistemler dahil gelişmiş askeri teknolojilerin deneneceği yeni bir "süper test sahası" kurulacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Montana eyaletinde yapılan ara seçim mitinginde konuştu. İran savaşının kısa süre içinde sona ereceğini yineleyen Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, orduları büyük ölçüde yok edildi ve liderleri ortadan kaldırıldı" dedi. İran'ın ilk ve ikinci kademe liderlerinin tamamının, üçüncü kademe liderlerinin ise yarısının öldürüldüğünü belirten Trump, "Sanırım liderleri bırakmalıydım, çünkü kiminle müzakere ettiğimizi bilmiyorum. Şimdi müzakerelerde sordukları temel şey şu: 'Lütfen yaşamamıza izin verir misiniz?' Gerçekten bunu istiyorlar. Peşlerine düşmemizi istemiyorlar" şeklinde konuştu.

"İran eskiden güçlüydü, ama artık değil"

İran savaşının öyle ya da böyle hızlı bir şekilde sona ereceğini vurgulayan Trump, "Bu olduğunda petrol fiyatları da ciddi şekilde düşecek" diye konuştu. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemek için bu ülkeye karşı harekete geçmek zorunda kaldıklarını söyleyen Trump, "Eğer nükleer silaha sahip olsalardı, asıl o zaman felaketi görürdünüz. Tam bir kaos yaşanırdı" değerlendirmesinde bulundu. Önceki ABD başkanlarının İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini, ancak kimsenin bunu yapmadığını ifade eden Trump, "Bu durum 51 yıldır devam ediyordu. Onlara Orta Doğu'nun zorbası diyorlardı. İran, Orta Doğu'nun zorbasıydı. Eskiden güçlülerdi ama artık o kadar güçlü değiller" dedi.

"İran savaşı öyle ya da böyle çok hızlı bir şekilde bitecek"

İran'ın askeri yeteneklerine büyük bir darbe indirdiklerini vurgulayan Trump, "Donanmalarını yok ettiğimizi söylemiştim. Tam 159 gemileri vardı. Şu an kaç geminin denizin dibinde yattığını biliyor musunuz? 159. Ayrıca, bizimkiler kadar olmasa da oldukça iyi durumda 274 savaş uçakları vardı. Bugün kullanıma hazır kaç savaş uçakları var? Sıfır" ifadelerini kullandı. İran'a karşı iyi davranmaya ve iyi biri olmaya çalıştığını kaydeden Trump, "Ama bu iş öyle ya da böyle çok hızlı bir şekilde bitecek ve petrol fiyatları düşecek" diye konuştu.

Trump'tan Montana'ya askeri proje müjdesi

Kendisini dinleyen Montanalı seçmenlere seslenen Trump, Montana'nın en ileri askeri teknolojilerin geliştirilmesi ve test edilmesinde kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Bu konu hakkındaki önemli bir gelişmeyi Montanalı seçmenler ve kamuoyuyla paylaşan Trump, "Bunu açıklamaktan memnuniyet duyuyorum ki ABD Savunma Bakanlığı, tam burada, Montana'da potansiyel otonom silahlar, uzay ve elektronik harp teknolojileri ile süpersonik ve hipersonik sistemler dahil gelişmiş askeri teknolojilerin deneneceği yeni bir 'süper test sahası' kuracak. Montana, Amerikan ordusunun mutlak üstünlüğünü sürdürmesine yardımcı olacak. Yani bu projeyi siz alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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