Trump, mühimmat tükendiği haberleri yapanları 'vatan haini' olarak niteledi - Son Dakika
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Trump, mühimmat tükendiği haberleri yapanları 'vatan haini' olarak niteledi

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ABD Başkanı Donald Trump, ordusunun mühimmatının tükendiğine dair haber yapan medya kuruluşlarını 'vatan haini' olarak nitelendirdi. Trump, İran'la yürütülen savaşın kolaylıkla kazanıldığını savunarak, mühimmat stoklarının neredeyse sınırsız olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun mühimmatının tükendiğine dair haber yapan kişileri ve medya kuruluşlarını "vatan haini" olarak nitelendirerek, ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşı "kolaylıkla kazandığını" savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun mühimmat kapasitesine ilişkin haber yapan medya kuruluşlarına tepki gösterdi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, "Mühimmatımız olmadığı konusunda sürekli ısrar eden insanlar ve medya kuruluşları (bu konuda yüzde 100 yanılıyorlar), aslında vatan hainidir. Bunu, benim kazanmamı görmektense, kolaylıkla kazandığımız bir savaşı ABD'nin kaybetmesini tercih ettikleri için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Orta ile yüksek kalitede mühimmattan neredeyse sınırsız miktarda elimizde bulunuyor"

Trump açıklamasına sert bir dille devam ederek, "İran'daki askeri operasyonumuz hakkında doğru ve gerçeğe uygun haber yapmayı reddeden hain pisliklere gelince; orta ile yüksek kalitede mühimmattan neredeyse sınırsız miktarda elimizde bulunuyor. Bu operasyon veya gerçekleşmesi son derece düşük ihtimal olan başka herhangi bir savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazlasına sahibiz. Buna ek olarak, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde mühimmat üretiyoruz" dedi.

"Biden, Ukrayna'ya hiçbir bedel ödemeden, bizim İran'da kullandığımızdan çok daha fazla mühimmat verdi"

Stok yaptıklarını ve her türlü ihtimale karşı hazırlandıklarını belirten Trump, "Bunları başkalarına satmak yerine, ABD için alıyoruz, ancak müttefiklere yönelik satışlar yakında yeniden başlayacak. Lütfen şu da bilinsin ki Biden yönetimi, Ukrayna'ya hiçbir bedel ödemeden, bizim İran'da kullandığımızdan çok daha fazla mühimmat verdi. Avrupa'nın ödemiş olacağı yüz milyarlarca dolarlık para Ukrayna ve NATO'ya ücretsiz olarak verildi. Kendilerine yalnızca sorulsaydı, bu parayı Avrupa ödeyecekti. Ancak biz bu parayı, biraz gecikmiş de olsa, talep edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, mühimmat tükendiği haberleri yapanları 'vatan haini' olarak niteledi - Son Dakika

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