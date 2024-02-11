Trump, az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya'nın saldırısına teşvik edeceğini söyledi - Son Dakika
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Politika

Trump, az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya'nın saldırısına teşvik edeceğini söyledi

Trump, az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya\'nın saldırısına teşvik edeceğini söyledi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Güney Carolina eyaletinde yaptığı seçim konuşmasında, az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya'nın saldırısına uğrarlarsa yardım etmeyeceğini, aksine saldırması için Rusya'yı teşvik edeceğini söyledi. Beyaz Saray ise Trump'ın bu açıklamalarını dehşet verici ve akıl dışı olarak nitelendirdi.

11.02.2024 15:23
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Güney Carolina eyaletinde yaptığı seçim konuşmasında, az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya'nın saldırısına uğrarlarsa yardım etmeyeceğini, aksine saldırması için Rusya'yı teşvik edeceğini söyledi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump keskin ve sert açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Güney Carolina eyaletinde seçim konuşması yapan Trump, ittifakın bir parçası olarak az ödeme yapan NATO üyesi ülkelere seslendi. Trump, NATO ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir toplantıda büyük bir ülkenin liderinin yanına geldiğini ve Rusya'nın saldırısına uğrarlarsa, ödeme yapmadıkları halde ABD'nin onları koruyup korumayacağını sorduğunu açıkladı. NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyen lidere cevabını kendisini dinleyen kalabalığa aktaran Trump, "Bana, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya bize saldırırsa bizi korur musunuz? diye sordu. Ben de ona, ödemedin mi? Suçlusun. Hayır seni korumam, hatta onları ne isterlerse yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın dedim" ifadelerini kullandı.

"Dehşet verici ve akıl dışı"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ABD'nin en yakın müttefiklerinin cani rejimler tarafından işgal edilmesini teşvik ettiği ifade edilirken, yorumlar için "dehşet verici ve akıl dışı" denildi. Açıklamada, Trump'ın ulusal güvenliği, küresel istikrarı ve ekonomiyi tehlikeye attığı vurgulandı. - CAROLINA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya'nın saldırısına teşvik edeceğini söyledi - Son Dakika


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