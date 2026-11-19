ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, "İran konusunda aceleyle bir karar almıyorum. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Shenzen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'nden ülkesine dönüş yolunda Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD merkezli Axios haber sitesinin haberine göre Trump gerçekleştirdiği kısa bir telefon görüşmesinde, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimalini değerlendirdi. Trump, "İran konusunda aceleyle bir karar almıyorum. Yıl başından sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Washington yönetimine baskı yaptığı bir dönemde geldi.

Axios'un haberinde, Trump'ın tutumunu her an değiştirebileceği ve muhtemel bir askeri operasyon öncesinde gerçek niyetini kamuoyuna açıklamayabileceği değerlendirmesine yer verildi. Trump'ın İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan önce de "henüz karar vermediğini" söylediği, ancak aslında saldırı emrini çoktan vermiş olduğu hatırlatıldı.