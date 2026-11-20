ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin ardından nükleer silahları sınırlamaya yönelik karşılıklı bir anlaşmaya varmanın zor olacağını, ancak bunun için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Shenzen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'nden ülkesine dönüş yolunda Air Force One uçağında Reuters haber ajansına telefondan açıklamalarda bulundu. Trump, nükleer silahları sınırlamaya yönelik karşılıklı bir anlaşmaya varmanın zor olacağını, ancak bunun için çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. Trump, "Bu fikri çok seviyorum ama müzakere açısından bir başkan olarak benim için çok zor bir şey" dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in nükleer silahların sınırlandırılması kavramı konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğunu, ancak aynı zamanda birinin '4 bin nükleer silahımız var, yarısından vazgeçeceğiz' demesinin çok zor olduğunu" ifade etti. Konuyu gündeme getirmeye devam edeceğini vurgulayan Trump, "Çünkü yapılması gerekiyor ama psikolojik olarak bunu yapmak zor" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, liderlerin "nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla yapılmaması gerektiğini" yeniden teyit ettikleri ve "nükleer riskleri azaltmak, nükleer silahların yayılmasını önlemek konusunda diyalog yürütecekleri" belirtilmişti.

"Bir yardımcım, Çin'de tutulan ABD vatandaşlarını gündeme getirdi"

Trump ayrıca Çin ziyaretinde bir yardımcısının Çinli yetkililerle, Pekin tarafından haksız yere gözaltına alındığı belirtilen 2 ABD vatandaşı Çin doğumlu Youlin Chen ve Min Zin'i gündeme getirdiğini söyledi. Trump, Ocak 2025'te göreve başlamasından bu yana diğer ülkeler tarafından serbest bırakılan ABD'lileri işaret ederek, "Birçoğunu özgürlükleri kavuşturduk. Biliyorsunuz, Belarus'tan ve çeşitli diğer yerlerden yüzlerce tanesi getirdim" ifadelerini kullandı.

Çin'de tutulan ABD vatandaşları

Kuzey Kore nükleer testlerini tespit etme konusunda uzmanlaşmış Çin doğumlu sismolog Chen, Kasım 2024'ten beri Çin tarafından gözaltında tutuluyor. Myanmar araştırmacısı Zin ise Haziran ayında Çin'in güneybatısına yaptığı bir ziyaret sırasında gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, her iki kişiyi de "haksız yere gözaltına alınmış kişiler" olarak nitelendirirken, bu da serbest bırakılmalarını ABD için öncelikli hale getiriyor. Çin ise bu tanımlamayı tanımıyor ve gözaltı davalarının kendi yasalarına uygun olarak ele alındığını söylüyor.

ABD'li yetkililere göre Trump'ın ikinci döneminin başlamasından bu yana birçok ülkede gözaltında tutulan 115 ABD vatandaşı serbest bırakıldı. Belarus da yüzlerce siyasi mahkumu serbest bırakırken, bunların en az 148'inin serbest bırakılması doğrudan ABD'nin Belarus Özel Temsilcisi John Coale ve Trump yönetimiyle yapılan görüşmelerle bağlantılıydı.