ABD'de ara seçim heyecanı! Eski başkan Trump, tercihini Florida Valisi Ron DeSantis'ten kullandı - Son Dakika
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ABD'de ara seçim heyecanı! Eski başkan Trump, tercihini Florida Valisi Ron DeSantis'ten kullandı

08.11.2022 22:52

ABD'de her iki yılda bir gerçekleştirilen ara seçimlerde oy verme işlemi başlarken eski başkan Donald Trump, oyunu Cumhuriyetçi Parti'den Florida Valisi Ron DeSantis'e verdiğini açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, "Bence çok harika bir gece geçireceğiz" dedi.

ABD'de her iki yılda bir kasım ayında yapılan ara seçimlerde oy verme işlemi bugün başladı. ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belli olacağı ara seçimlerde eski Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'te oy kullandı.

"ÇOK HARİKA BİR GECE GEÇİRECEĞİZ"

Trump, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, oyunu kendisi gibi Cumhuriyetçi Parti'den olan Florida Valisi Ron DeSantis'e verdiğini belirterek, "Bu çok önemli bir seçim olacak. Bence çok harika bir gece geçireceğiz ve bu heyecan verici" dedi. Trump, ayrıca ABD vatandaşlarını oy kullanmaya çağırdı.

CUMHURİYETÇİLERİN KAZANMASI GÜNDEMDE

Bugün yapılan ara seçimle ABD'nin iki yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ve ABD Senatosu'nun 100 sandalyesinin 35'i için seçim yapılmış olacak. Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçerek Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceği, Senato'da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor.

DEMOKRATLAR KAYBEDERSE BIDEN'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Cumhuriyetçilerin seçimden galibiyetle ayrılması, Biden'ın yeni ekonomik ve finansal şoklar karşısında hareket alanını daraltabilir. Ayrıca Biden yönetiminin Ukrayna'ya koşulsuz desteklerinin karşısına da daha güçlü Kongre muhalefeti çıkabilir.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika ABD'de ara seçim heyecanı! Eski başkan Trump, tercihini Florida Valisi Ron DeSantis'ten kullandı - Son Dakika

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