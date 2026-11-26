ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de gerçekleştirilen APEC Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı temaslara dair, "Putin ile Çin'deki görüşmelerim sırasında, Rusya ile Ukrayna arasında hızlı bir anlaşmaya varılabileceği umuduyla, Putin'in Avrupa genelindeki tüm bölgelere yönelik askeri saldırganlığını geri çekmesini istediğimi uzun uzun konuştum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta APEC Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Shenzen kentinde düzenlenen zirvedeki temaslarına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'deki görüşmelerim sırasında, Rusya ile Ukrayna arasında hızlı bir anlaşmaya varılabileceği umuduyla, Putin'in Avrupa genelindeki tüm bölgelere yönelik askeri saldırganlığını geri çekmesini istediğimi uzun uzun konuştum. Bunun güçlü bir ihtimal olduğuna gerçekten inanıyorum. Her ay binlerce insan hayatını kaybediyor. Tam anlamıyla bir kan gölü yaşanıyor. Böyle bir anlaşma herkes için büyük bir kazanım olacaktır" dedi.

ABD Başkanı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Mar-a-Lago Malikanesi'nde yaptığı görüşmeye de değindi. Başkan, "Rutte bir araya gelmek benim için onurdu. Görüşmemizde pek çok konuyu ele aldık ve kendisine Başkan Putin ile yaptığım görüşmeler hakkında bilgi verdim" ifadelerini kullandı.