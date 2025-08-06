Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek - Son Dakika
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Politika

Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek

Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
06.08.2025 22:43
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gelecek hafta yüz yüze görüşmeyi planladığı iddia edildi. Görüşmenin ardından Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında da bir üçlü toplantı yapılması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığı öne sürüldü.

"TRUMP İLE PUTİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta yüz yüze görüşeceği iddia edildi. ABD basınının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde gelecek hafta Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığını söylediği öne sürüldü.

ARDINDAN ÜÇLÜ GÖRÜŞME VAR

Haberlerde, Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir üçlü görüşme planladığı iddia edilerek, görüşmede Avrupalı liderlerin yer almayacağı belirtildi. ABD ya da Rusya tarafından söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Witkoff'un Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtmiş, "Büyük ilerleme kaydedildi" demişti.

Görüşme hakkında bazı Avrupalı müttefikleri bilgilendirdiğini aktaran Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda bunun için çalışacağız" demişti.

Kaynak: İHA

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