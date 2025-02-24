Trump: Putin ile iletişim kurduk

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ile hiçbir şekilde iletişim yoktu ve Rusya telefonlara cevap vermiyordu. Ancak buraya geldiğimde yaptığım ilk telefon görüşmelerinden biri Başkan Putin'le oldu ve bize büyük saygı gösterdiler. Bu savaşı sona erdirmek istediklerini söylediler" dedi. - WASHINGTON