Trump, Putin'in başkan olsaydı Ukrayna savaşının yaşanmayacağı sözünü aktardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in kendisine dün gece başkan olsaydı Ukrayna'daki savaşın yaşanmayacağını söylediğini belirtti. Trump, Putin'e 'Ben başkan olsaydım Ukrayna'ya girer miydin?' diye sorduğunu, Putin'in de 'Hayır' dediğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump: "Putin dün gece bana, başkan ben olsaydım Ukrayna'daki savaşın yaşanmayacağını söyledi. Kendisine 'Ben başkan olsaydım Ukrayna'ya girer miydin?' diye sordum, 'Hayır' dedi."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?