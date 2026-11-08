Trump, Tahran'la görüşmeler sürerse İran'a saldırı ihtimalinin düşük olduğunu söyledi - Son Dakika
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Trump, Tahran'la görüşmeler sürerse İran'a saldırı ihtimalinin düşük olduğunu söyledi

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ABD basınındaki haberlere göre Trump, çatışmayı sonlandırmaya yönelik görüşmeler ilerledikçe İran'a yeni saldırı ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Trump, potansiyel altyapı hedefleri arasında 1 saat içinde yerle bir edebilecekleri 38 köprünün bulunduğunu belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, Tahran-Washington arasında çatışmayı sonlandırmaya yönelik görüşmeler ilerlediği sürece İran'a yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Trump, "Bu durum, son derece güçlü bir anlaşma imzalayıp imzalamayacaklarına bağlı. Cevap şu ki, büyük ihtimalle yeni saldırılara gerek kalmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD merkezli CNN International'ın haberine göre Trump, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kısa telefon görüşmesinde, taraflar arasında çatışmayı sonlandırmaya yönelik görüşmeler ilerlediği sürece İran'a yeni saldırılar düzenlenmesine ilişkin talimat verme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi. Trump, "Bu durum, son derece güçlü bir anlaşma imzalayıp imzalamayacaklarına bağlı. Cevap şu ki, büyük ihtimalle yeni saldırılara gerek kalmayacak" dedi.

"Potansiyel altyapı hedeflerini belirledik"

Gazetecilerin Trump'a tam olarak hangi soruları yönelttiği belirtilmezken, ABD Başkanı ayrıca Washington'ın İran'daki potansiyel altyapı hedeflerini belirlediğinin altını çizdi. Trump, söz konusu hedefler arasında "kelimenin tam anlamıyla 1 saat içinde yerle bir edebilecekleri" 38 köprünün yer aldığını söyledi.

Kaynak: İHA
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