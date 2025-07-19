Trump'tan 10 Milyar Dolarlık Dava - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump'tan 10 Milyar Dolarlık Dava

Trump\'tan 10 Milyar Dolarlık Dava
19.07.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump, Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı, Epstein'e mektup iddaları için.

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmaktan tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e "müstehcen" doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını içeren haberi nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar şebekesi ve fuhuş ağı kurmaktan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'e "müstehcen" bir doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a karşı harekete geçti. Başkan Trump, Wall Street Journal ve sahibi Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açtı. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "The Wall Street Journal adlı işe yaramaz gazetede yer alan sahte, kötü niyetli, iftira niteliğindeki haber 'makalesinin' yayınlanmasında payı olan herkese karşı güçlü bir dava açtık. Umarım Rupert ve 'arkadaşları' bu davada verecekleri saatler süren ifade ve tanıklıkları sabırsızlıkla bekliyorlardır. Rupert Murdoch'un kendisine ve 'çöp yığını' gazetesi WSJ'ye karşı açtığım davada ifade vermesini sabırsızlıkla bekliyorum. İlginç bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.

Dava dosyasına göre Trump, yayın kuruluşunun kendisine iftira attığını ve iftira yasalarını ihlal ettiğini savundu. Trump, gazetenin Epstein'ın 50. yaş günü için gönderdiğini iddia ettiği mektubun "sahte" olduğunu belirtti.

WSJ'nin haberi

Wall Street Journal söz konusu haberinde Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü için müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia etmişti. Trump'ın adının yer aldığı mektupta "kalın bir kalemle elle çizilmiş çıplak bir kadının siluetinin içinde Trump ile Epstein arasında hayali bir konuşma metninin" yer aldığı öne sürülmüştü. Metinde, "Bilmeceler asla yaşlanmaz" şeklinde gönderme olduğu ve "Dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun" ifadelerinin yer aldığı iddia edilmişti.

Epstein davası

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Jeffrey Epstein, Rupert Murdoch, Donald Trump, Donald Trump, Doğum Günü, Politika, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan 10 Milyar Dolarlık Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu
Yasak aşk dehşeti Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü 4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü

11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
14:11
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
14:02
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
14:01
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı
Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
13:59
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber Ramazan Bayramı tatili yok
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok
13:58
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
13:36
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a gitti
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
13:09
Trafikte ’kaynak’ yapanlar yandı Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
13:09
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
13:03
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 11:40:05. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan 10 Milyar Dolarlık Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.