Trump'tan Adalet Bakanı Adayı Gaetz - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Adalet Bakanı Adayı Gaetz

Trump\'tan Adalet Bakanı Adayı Gaetz

Donald Trump, Adalet Bakanı olarak Matt Gaetz'i aday gösterdi. Kabine oluşumu sürüyor.

14.11.2024 00:05
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı olarak Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz aday gösterdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te göreve başlaması beklenen Donald Trump'ın kabinesi belli oluyor. Trump, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı olarak Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz aday gösterdi. Trump, "Matt Gaetz'in ABD Adalet Bakanı olarak aday gösterildiğini açıklamaktan büyük onur duyuyorum. Matt, William & Mary Hukuk Fakültesi'nde eğitim görmüş, son derece yetenekli ve azimli bir avukattır ve Adalet Bakanlığı'nda umutsuzca ihtiyaç duyulan reformları gerçekleştirmeye odaklanarak Kongre'de kendini göstermiştir" dedi.

Gaetz'in hükümetin adaleti bir silah olarak kullanmasını sona erdireceğini aktaran Trump, "Sınırlarımızı koruyacak, suç örgütlerini ortadan kaldıracak ve ABD'lilerin Adalet Bakanlığı'na olan kötü bir şekilde sarsılmış inanç ve güvenini yeniden tesis edecek" dedi.

Trump, Gaetz'in Adalet Bakanlığı'nı denetleyen Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ndeyken Rusya aldatmacasının bozguna uğratılmasında ve sistematik hükümet yolsuzluğunun ifşa edilmesinde kilit bir rol oynadığını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Adalet Bakanı Adayı Gaetz - Son Dakika

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