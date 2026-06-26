Trump'tan Avrupa'ya Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika
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Trump'tan Avrupa'ya Gümrük Vergisi Uyarısı

26.06.2026 20:32
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Trump, Avrupa'nın dijital hizmetler vergisi uygulaması durumunda %100 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaya hazırlanan Avrupa ülkelerinin, bu uygulamayı hayata geçirmeleri halinde ABD'ye gönderecekleri tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinin ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymayı değerlendirdiğini belirterek, bu duruma ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Bazı ülkelerin söz konusu uygulamayı hayata geçirmeye çok yakın olduğunu ifade eden Trump, bu vergiyi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye gönderdiği tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, "Bu tarife, söz konusu ülkeyle yapılmış, yürürlüğe girmiş, imzalanmış ya da henüz yürürlüğe girmemiş tüm ticaret anlaşmalarının üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, ülkelerin dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaları halinde yüzde 100 gümrük vergisinin derhal uygulanacağını vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Avrupa'ya Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika

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