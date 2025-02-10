Trump israf olarak değerlendirdiği bozuk para üretimini durdurdu - Son Dakika
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Politika

Trump israf olarak değerlendirdiği bozuk para üretimini durdurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, maliyeti 2 sentten fazla olan bozuk paraların basımını israf olarak değerlendirerek, Hazine Bakanı'na yeni 'peni' üretimini durdurma talimatı verdi.

10.02.2025 07:20  Güncelleme: 07:55
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ABD Başkanı Donald Trump, üretimi 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paraların basılmasını "israf" olarak niteleyerek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e yeni "peni" üretimini durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

"BOZUK PARALARIN ÜRETİM MALİYETİ FAZLA"

20 Ocak'ta resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'tan kamu harcamalarını kısmaya yönelik yeni bir hamle daha geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, ülkede kullanılan bazı bozuk paraların üretim maliyetinin fazla olmasını eleştirdi.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR İSRAF"

"Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor" diyen Trump, "Bu çok büyük bir israf" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e yeni "peni" üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklayan Trump, "Her seferinde bir 'peni' bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.

Trump israf olarak değerlendirdiği bozuk para üretimini durdurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump israf olarak değerlendirdiği bozuk para üretimini durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    doğru karar doğruya doğru 29 1 Yanıtla
  • Murat KORUCU:
    İsraf konusunda birazda bizimkiler örmek alsa keşke 18 2 Yanıtla
  • bay:
    Biz daha diyanet işleri başkanına azrailden hızlı kaçması ve onun canını almasın diye zırhlı audi alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. sıra tasarrufa henuz gelmedi. 6 2 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    bizimkiler 1 lirayı 2 liraya üretir o birlirayıda ceplerine kar diye atar 2 0 Yanıtla
  • Apple User:
    bizdekilerde bir şeye yaramıyor.Cami tuvalet 15 tl yapan bir şeref yoksunluğu var.. 2 0 Yanıtla
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