Trump'tan Brezilya'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Brezilya'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi

10.07.2025 10:53
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ABD Başkanı Trump, Brezilya'dan ithal ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'dan ithal edilen mallara 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere yönelik gümrük vergileri duyularına devam ediyor. Trump Truth Social hesabından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya gönderdiği mektubu paylaştı. Trump, "Brezilya'nın özgürce yapılan seçimlere ve Amerikalıların temel ifade özgürlüğü haklarına yönelik sinsi saldırıları nedeniyle ABD'ye gönderilen tüm Brezilya ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Trump, uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump mektubunda, Lula'nın Brezilya'nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik "derhal sona erdirilmesi gereken bir cadı avı" başlattığını iddia etti.

Trump'a yakınlığıyla bilinen eski Brezilya lideri Bolsonaro, Lula'ya karşı darbe girişiminde bulunmaktan yargılanıyor.

Lula'dan tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'ya yönelik gümrük vergilerinin artırılmasının karşılık bulacağını belirterek ülkenin yargı sistemine herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiğini belirtti. Lula da Silva, Trump'ın iki ülke arasındaki ticarette ABD'ye karşı adil olunmadığı yönündeki suçlamalarının asılsız olduğunu, ABD'nin Brezilya'ya karşı ticaret fazlası verdiğini vurgulayarak, "Brezilya, bağımsız kurumlara sahip egemen bir ülkedir ve hiçbir şekilde vesayet kabul etmeyecektir. Gümrük vergilerini tek taraflı olarak artırmaya yönelik her türlü tedbire Brezilya'nın Ekonomik Karşılıklılık Yasası çerçevesinde yanıt verilecektir" ifadelerini kullandı.

Brezilya'ya en yüksek oran

Trump, pazartesi günü 14 ülkeye, çarşamba günü ise 7 ülkeye yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda yeni gümrük vergileri uygulanacağını duyurmuştu. Brezilya'ya yönelik yüzde 50 oranındaki gümrük vergisi ise ABD'nin uyguladığı en yüksek oran oldu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Brezilya'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi - Son Dakika

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