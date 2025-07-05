Trump'tan Hamas ve İran Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Hamas ve İran Açıklamaları

05.07.2025 13:11
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Trump, Hamas'ın ateşkes teklifini olumlu değerlendirirken, İran'ın nükleer programına dair endişelerini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Gazze'de ateşkes önerisine olum yanıt vermesinin iyi bir gelişme olduğunu belirterek gelecek hafta bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'e gerçekleştirdiği ziyaret sırada Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Hamas'ın son ateşkes önerisine olumlu cevap vermesine yönelik değerlenmesi sorulan Trump, "İyi bir gelişme" ifadesini kullanırken, henüz konuyla ilgili bilgilendirilmediğini ifade etti. Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önümüzdeki hafta imzalanabileceğine inandığını belirtti. İran'la ilgili bir soruyu cevaplayan Trump, İran'ın nükleer programının "kalıcı olarak" gerilediğini, ancak İran'ın geçtiğimiz ay ABD ve İsrail'in vurduğu yerlerden farklı yerlerde nükleer programını yeniden başlatabileceğini söyledi. Trump, İran'ın nükleer programına yönelik denetimleri kabul etmediğini ve uranyum zenginleştirmeden de vazgeçmediğini söyledi. Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunu görüşeceğini vurguladı.

"Putin ile görüşmeden çok mutsuzum"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile iyi bir telefon görüşmesi yaptığını, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden dolayı "çok mutsuz" olduğunu, çünkü Putin'in ateşkes konusunda çalışmayı reddettiğini dile getirdi. ABD'nin Zelenskiy'nin talebi üzerine Ukrayna'ya daha fazla Patriot füzesi tedarik etmeyi kabul edip etmeyeceği sorulan Trump, "Savunma için bunlara ihtiyaç duyacaklar. Çok sert vuruldukları için bir şeye ihtiyaçları olacak" dedi. Trump, Patriot füzelerinin etkinliğini överek, silahı "oldukça şaşırtıcı" olarak nitelendirdi. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes ihtimalleri sorulan Trump, "Bu çok zor bir durum. Başkan Putin ile yaptığım görüşmeden çok mutsuz ayrıldım. O, sonuna kadar gitmek istiyor, sadece insanları öldürmeye devam etmek. Bu iyi değil" ifadelerini kullandı.

Gümrük vergileri

Trump, 12 ülkeye yönelik gümrük vergilerini içeren mektupları imzaladığını ve mektuplarının pazartesi günü gönderileceğini söyledi. - NEW JERSEY

Kaynak: İHA

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