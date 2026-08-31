Trump'tan Hark Adası'nın Bombalanması Videosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Hark Adası'nın Bombalanması Videosu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka videoları paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatında önemli bir merkez olan Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş iki video paylaştı.

İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği stratejik Hark Adası, uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin odağında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş iki video paylaştı. Trump, videolardan birini "Hark Adası yerle bir ediliyor" notuyla paylaştı.

Trump,İran'ı Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş, ancak bunu yapmaktan kaçınmıştı. ABD yönetimi son haftalarda yeni askeri saldırılar yerine İran'a yönelik ekonomik yaptırımlara öncelik vermişti.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Hark Adası'nın Bombalanması Videosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:46
8 can gitti, 18 kişi kayıp Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
10:43
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 11:29:11. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Hark Adası'nın Bombalanması Videosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement