Trump'tan Hindistan-Pakistan Ateşkesi Yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Hindistan ve Pakistan'ın güçlü, kararlı ve sarsılmaz liderliği ile büyük gurur duyuyorum. Böylesine yıkıcı ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek mevcut saldırganlığı durdurma zamanının geldiğini anlamak için gereken güç, bilgelik ve dirayeti gösterdiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamalarda bulundu. Trump, "Hindistan ve Pakistan'ın güçlü, kararlı ve sarsılmaz liderliği ile büyük gurur duyuyorum. Böylesine yıkıcı ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek mevcut saldırganlığı durdurma zamanının geldiğini anlamak için gereken güç, bilgelik ve dirayeti gösterdiler" dedi.

Ateşkes sağlanmaması durumunda milyonlarca insanın ölebileceğini belirten Trump, "Cesurca aldığınız bu kararla mirasınız büyük ölçüde yücelmiştir. ABD'nin bu tarihi ve kahramanca karara varmanıza yardımcı olabilmiş olmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Hindistan ile ticareti önemli ölçüde artıracağını aktaran Trump, "Ayrıca, bin yıl sonra Keşmir meselesine bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için sizlerle birlikte çalışacağım. Bu işi başarıyla gerçekleştiren Hindistan ve Pakistan liderliğini Tanrı korusun" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON