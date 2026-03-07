Trump'tan İran'a Koşulsuz Teslimiyet İfadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Koşulsuz Teslimiyet İfadesi

07.03.2026 04:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın koşulsuz teslimiyetinin askeri gücünün yok edilmesiyle de gerçekleşebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, koşulsuz teslimiyetin yalnızca İran'ın bunu ilan etmesiyle değil, savaşamayacak duruma gelmesiyle de gerçekleşebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine verdiği demeçte, İran hakkındaki koşulsuz teslimiyet beklentisine açıklık getirdi. Trump, bunun yalnızca resmi anlamda bir teslimiyet anlamına gelmediğini, aynı zamanda İran'ın askeri kapasitesinin tamamen yok edilmesiyle gerçekleşebileceğini ifade etti. Trump, "Koşulsuz teslimiyet, İranlıların bunu ilan etmesi şeklinde olabilir. Ancak aynı zamanda, kimseleri veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacak duruma gelmeleri anlamına da gelebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın koşulsuz teslim olması gerektiğini söylemişti

Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Sonrasında büyük ve kabul edilebilir bir veya daha fazla liderin seçilmesinin ardından biz ve birçok harika müttefik ile ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek, onu ekonomik olarak daha büyük, daha iyi ve her zamankinden daha güçlü hale getirmek için yorulmadan çalışacağız. İran'ın harika bir geleceği olacak" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Koşulsuz Teslimiyet İfadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 05:11:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Koşulsuz Teslimiyet İfadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.