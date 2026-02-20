Trump'tan İran'a Saldırı Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Saldırı Değerlendirmesi

20.02.2026 06:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, nükleer anlaşma için İran'a sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki nükleer pazarlık süreci devam ederken, ABD gazetesi The Wall Street Journal (WSJ) konuyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; Trump'ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi. Böyle bir hamlenin büyük ölçekli bir misillemeyi tetiklemeden İran üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çeken kaynaklar, planın onaylanması halinde saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ve ordu ile hükümet tesislerini hedef alacağını bildirdi. İran'ın ABD'nin taleplerini kabul etmemesi durumunda, Trump'ın rejim değişikliğine yol açabilecek daha kapsamlı saldırı emirleri verebileceği aktarıldı.

Farklı seçenekler masada

Trump'ın herhangi bir saldırı konusunda nihai kararı henüz vermediği vurgulanan haberde, rejim değişikliğine yol açabilecek 1 haftalık yoğun bir operasyondan, İran'ın hükümet ve ordu tesislerini hedef alacak daha dar kapsamlı bir saldırıya kadar çeşitli seçeneklerin masada olduğu ifade edildi. Buna rağmen, bazı ABD'li yetkililerin İran'a yönelik olası saldırının misillemeye yol açacağı ve Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği endişesi taşıdığı aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Saldırı Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye’den Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı’nın taklidini yaptı Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı'nın taklidini yaptı
Maçtan sonra ortaya çıktı Vinicius’un davranışlarından rahatsız olan biri var Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
07:29
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
06:52
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
06:36
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 08:39:10. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Saldırı Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.