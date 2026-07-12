Trump'tan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Sert Mesaj

12.07.2026 17:21
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Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'ı bombaladıklarını ve İran'ın hasta ruhlu insanlar olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York merkezli televizyon kanalı NBC'ye verdiği röportajda, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları (İran) fena bombaladık. Onlar çok ama çok kötü ve hasta ruhlu insanlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC kanalındaki "Meet the Press" programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Senatör Lindsey Graham'ın ölümü ve aralarındaki ilişki hakkında konuşmasının ardından İran'la ilgili soruları yanıtladı. "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" demesine rağmen İran'a tepki gösteren Trump, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları fena bombaladık. Onlar çok ama çok kötü ve hasta ruhlu insanlar" ifadelerini kullandı.

İran ile yürütülen görüşmelere de değinen Trump, "Son birkaç gündür onlarla görüşmeler yapıyorduk. Dün bizim açımızdan kusursuz bir anlaşmayı kabul ettiler. Nükleer program yok, hiçbir şey yok. Her şeyden vazgeçtiler. Ancak odadan çıktıktan sonra, daha bir saat bile geçmeden insansız hava aracı (İHA) ile bir gemiye saldırı düzenlediler. Ben de 'Siz gerçekten hasta insanlarsınız' dedim. İşte durum bu" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika

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