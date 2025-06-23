Trump\'tan İran Açıklamaları

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ABD medyasına yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası yaptığı açıklamalara değinirken, " Hürmüz Boğazı'nı kapatmak aptallık olur" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı sonrası açıklamalarına ilişkin ABD medyasına konuştu. Washington'un Tahran'a karşı tutumunu netleştirmek isteyen Leavitt, "Trump diplomasiye hala açık, ancak rejim baskısını da sorguluyor" değerlendirmesinde bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü, Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ardından halen diplomatik çözüm arayışına açık olduğunu belirtti. Trump'ın, İran'ın nükleer programı hakkında "Müzakere etmeye yanaşmamaları halinde İran halkının rejimi devirmeyi düşünmesi makul olacaktır" ifadelerini kullandığını aktaran Leavitt yine de, "Başkan hala diplomasiden yana" dedi.

"Hürmüz Boğazı'nı kapatmak aptallık olur"

İran rejiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma gibi bir girişiminin "aptallık olacağını" vurgulayan Leavitt, bu tür adımların bölgedeki tansiyonu daha da arttırabileceği uyarısında bulundu.

"İran halkı neden baskıcı rejimin gücünü elinden almasın?"

Karoline Leavitt açıklamalarında, "İran rejimi barışçıl diplomatik bir çözüme varmayı reddederse ki Başkan hala diplomasiye açık, İran halkı neden onlarca yıldır kendilerini baskı altında tutan bu şiddet yanlısı rejimin gücünü elinden almasın" ifadelerini kullandı.

"Tesisler tamamen yok edildi"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın "İran'ın nükleer tesislerinin tamamen ve tümüyle yok edildiği" yönündeki ifadesini yineledi. Leavştt, "Cumartesi gecesi ulusa sesleniş konuşmasında Başkanın da söylediği gibi, İran'ın nükleer tesislerinin tamamen imha edildiğinden eminiz. Saldırıların gerçekleştiği bölgede zenginleştirilmiş uranyumun depolandığına dair yüksek bir inancımız var. Bu inancımız olmasaydı Başkan asla saldırı emrini vermezdi. Başkan, İran'ın nükleer silaha ulaşmasına haftalar kaldığını gösteren istihbarat raporunu gördü" dedi.

"Neden bir rejim değişikliği olmasın?"

ABD'li yetkililer sıkça İran'da rejim değişikliğinin hedeflenmediğini belirtiyor ancak, ABD Başkanının dün sosyal medyada yaptığı bir paylaşım bu konuda çelişki oluşturdu. "Rejim değişikliği ifadesi siyasi olarak doğru olmayabilir ama İran rejimi ülkeyi yeniden büyük yapamıyorsa, neden değiştirilmesin" diyen Trump, uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Trump paylaşımında ayrıca, "İran'ı yeniden büyük yap" anlamına gelen "MIGA!" sloganını kullandı. - WASHINGTON