Trump'tan İran'la İlgili Sert Açıklama - Son Dakika
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Trump'tan İran'la İlgili Sert Açıklama

11.06.2026 15:46
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Trump, İran'a darbe yapılacağını ve petrol altyapısının kontrol edileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump: "ABD bu gece İran'a çok sert bir darbe indirecek. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğal gaz pazarlarının tam kontrolünü ele alacağız." - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran'la İlgili Sert Açıklama - Son Dakika

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