Trump'tan İran Mektubuna Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin olarak yayınlanan ve "sahte" olarak nitelendirdiği mektup ve bilgilere sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak İran ile müzakere sürecinin kapalı kapılar ardında yürütüleceğini ifade etti. Trump ayrıca, bilgi kirliliği ve yayınlanan yetkisiz belgelerden şikayet etti. Trump, "ABD ve İran arasındaki müzakerelerle hiçbir alakası olmayan kişiler tarafından çok sayıda anlaşma, liste ve mektup paylaşılıyor. Bunu yapanlar, genelde tam manasıyla dolandırıcı, şarlatan ya da daha kötülerinden ibaret. Federal soruşturma tamamlandığında, bunlar hızlı bir şekilde ortaya çıkarılacak" diye yazdı.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin şartlarına ilişkin Trump, "ABD için kabul edilebilir olan maddeler sadece belirli bir grup maddeden oluşuyor ve müzakerelerde bunları kapalı kapılar ardında konuşuyor olacağız. Bunlar, ateşkes çerçevesinde anlaşmaya vardığımız temel maddeler. Bunlar makul olan ve kolayca yapılabilecek şeyler" dedi.

ABD ve İsrail ile İran arasında bir ayı aşan savaşın iki hafta süreli ateşkes ilan edilmesini takiben hem İran hem de ABD tarafı zafer ilan etmişti. ABD Başkanı Trump, ateşkes ilanından yaklaşık bir buçuk saat sonra ABD merkezli haber kanalı CNN'in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yayınlandığı belirtilen ve İran'ın zaferini ilan eden bir açıklamayı haberleştirmesine tepki göstermişti. Trump, söz konusu "İran zaferi" haberine sosyal medya üzerinden üst üste tepki mesajları yayımlamıştı. - WASHINGTON