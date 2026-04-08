Trump'tan İran Mektubuna Sert Tepki - Son Dakika
Trump'tan İran Mektubuna Sert Tepki

08.04.2026 21:31
Trump, İran ile müzakerelere dair 'sahte' bilgileri eleştirerek kapalı kapılar ardında yürüteceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin olarak yayınlanan ve "sahte" olarak nitelendirdiği mektup ve bilgilere sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak İran ile müzakere sürecinin kapalı kapılar ardında yürütüleceğini ifade etti. Trump ayrıca, bilgi kirliliği ve yayınlanan yetkisiz belgelerden şikayet etti. Trump, "ABD ve İran arasındaki müzakerelerle hiçbir alakası olmayan kişiler tarafından çok sayıda anlaşma, liste ve mektup paylaşılıyor. Bunu yapanlar, genelde tam manasıyla dolandırıcı, şarlatan ya da daha kötülerinden ibaret. Federal soruşturma tamamlandığında, bunlar hızlı bir şekilde ortaya çıkarılacak" diye yazdı.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin şartlarına ilişkin Trump, "ABD için kabul edilebilir olan maddeler sadece belirli bir grup maddeden oluşuyor ve müzakerelerde bunları kapalı kapılar ardında konuşuyor olacağız. Bunlar, ateşkes çerçevesinde anlaşmaya vardığımız temel maddeler. Bunlar makul olan ve kolayca yapılabilecek şeyler" dedi.

ABD ve İsrail ile İran arasında bir ayı aşan savaşın iki hafta süreli ateşkes ilan edilmesini takiben hem İran hem de ABD tarafı zafer ilan etmişti. ABD Başkanı Trump, ateşkes ilanından yaklaşık bir buçuk saat sonra ABD merkezli haber kanalı CNN'in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yayınlandığı belirtilen ve İran'ın zaferini ilan eden bir açıklamayı haberleştirmesine tepki göstermişti. Trump, söz konusu "İran zaferi" haberine sosyal medya üzerinden üst üste tepki mesajları yayımlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump'tan İran Mektubuna Sert Tepki - Son Dakika

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu

21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
SON DAKİKA: Trump'tan İran Mektubuna Sert Tepki - Son Dakika
