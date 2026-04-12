Trump'tan İran Müziakere Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin, "Müzakereler iyi geçti ve birçok başlıkta mutabık kalındı ama en önemli konu olan 'nükleer' hakkında anlaşma sağlanamadı. An itibariyle ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma işlemine başlayacaktır" dedi. - WASHINGTON
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?