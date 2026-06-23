ABD Başkanı Donald Trump: " İran'ın serbest bırakılacak varlıkları, ABD'nin kontrolündeki bir hesaba aktarılacak ve yalnızca ABD'den, özellikle de büyük ABD'li çiftçilerimizden temin edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacak." - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Trump'tan İran Varlıkları Açıklaması - Son Dakika
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