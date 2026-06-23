Trump'tan İran Varlıkları Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran Varlıkları Açıklaması

23.06.2026 14:50
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Trump, İran'ın serbest bırakılacak varlıklarının ABD hesaplarına aktarılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump: " İran'ın serbest bırakılacak varlıkları, ABD'nin kontrolündeki bir hesaba aktarılacak ve yalnızca ABD'den, özellikle de büyük ABD'li çiftçilerimizden temin edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacak." - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran Varlıkları Açıklaması - Son Dakika

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