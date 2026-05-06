Trump'tan İran ve Saldırı Açıklamaları
Trump'tan İran ve Saldırı Açıklamaları

06.05.2026 03:09
Trump, İran ile müzakerelere açık olduklarını belirtti ve saldırganın hastalıklı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin, "İranlılar görüşmek isterse bizi arayabilirler. İran konusunda şu anda görüştüğümüz bazı kişiler çok mantıklı, bazıları ise değil. Umarım İran akıllı davranacaktır" ifadelerini kullandı. Trump, Beyaz Saray'daki silahlı saldırıya ilişkin de, "Saldırgan hastalıklı birisiydi, manifestosunu okursanız anlarsınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği özel röportajda İran ile müzakere sürecine ve Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı. ABD merkezli Fox News'e konuşan Trump, İran ile savaşın "çok yakın zamanda" sona ereceğine ve ABD'nin galip geleceğine inandığını söyledi.

"İranlılar görüşmek isterse bizi arayabilirler"

Daha önceki ifadelerinde ABD ile İran arasında yüz yüze veya dolaylı olarak gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeleri "zaman kaybı" olarak nitelendiren Trump, İranlı yetkililerle telefon görüşmeleri üzerinden anlaşabileceklerini söyledi. Trump, "İranlılar görüşmek isterse bizi arayabilirler. Biliyorsunuz, güzel ve güvenli hatlarımız var" dedi.

İran yönetiminde "bölünme" yaşandığı iddialarını sürdüren Trump, "İranlı liderler çok tuhaf; bazen kiminle muhatap olduğunuzu hiç bilemiyorsunuz. İran konusunda şu anda görüştüğümüz bazı kişiler çok mantıklı, bazıları ise değil. Umarım İran akıllı davranacaktır" ifadelerini kullandı.

"İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı"

ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının sürdüğünü ve bu faaliyetin başarılı sonuçlar ürettiğini söyleyen Trump, abluka nedeniyle İran'ın petrol altyapısının çökebileceğini belirtti. Trump, İran'ın petrol depolarının dolması ve kaynakları depolayacak yerlerinin bulunmamasının yol açacağı teknik sorunlar nedeniyle petrol boru hatlarında büyük yıkım oluşacağını kaydetti. Trump, "İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" dedi.

"Çin daha fazla yardım edebilirdi, aşırı hayal kırıklığına uğramadım"

Çin'in İran'a yardım ettiğini düşünüp düşünmediği sorusu üzerine ABD Başkanı, "Yardım ediyor olabilirler ama çok fazla ettiklerini sanmıyorum. Daha fazla yardım edebilirlerdi. Aşırı hayal kırıklığına uğramadım, biz de insanlara yardım ediyoruz. Ukrayna'ya yardım ettik, bunu bu kadar kapsamlı yapmamalıydık" ifadelerini kullandı.

"Saldırgan hastalıklı birisi"

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıya da değinen Trump, saldırgan Cole Allen'ın ailesinin güvenlik güçlerine verdiği ifadelere ilişkin konuştu. Trump, "Saldırgan hastalıklı birisi. Manifestosunu okursanız bunu anlarsınız. Sanırım kız kardeşi veya erkek kardeşi de bundan şikayet ediyordu. Yani gerçekten sorunlu biriydi" dedi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, şüphelinin kız kardeşi Avriana Allen da yetkililere yaptığı açıklamada kardeşinin sıklıkla "günümüz dünyasındaki sorunları çözmek için bir şeyler yapmayı planladığına" yönelik söylemlerde bulunduğunu teyit etti.

Washington geçici polis şefi Jeffrey Carroll, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında şüphelinin etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli'nde misafir olarak bulunduğunu ve "bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıdığını" söylemişti. Carroll, "Şu aşamada yalnız hareket eden bir kişi olduğu görülüyor" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

