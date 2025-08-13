Trump\'tan Medyaya Putin Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye ilişkin medyanın yaklaşımını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, "Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor" dedi.

İlk başkanlık döneminde tavsiye üzerine kabinesine aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, görüşme ABD'de yapılacak olmasına rağmen "Putin zaten kazandı" dediğini belirten Trump, medyada çok fazla sahte haberin dolandığını bildirdi. Trump, 'sürekli işten çıkarılmış kaybedenler' ve 'budala insanlar' olarak nitelediği kişilerin Putin'le görüşmesi hakkındaki açıklamalarının medyada öne çıkarıldığını kaydetti.

Trump, "Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında Moskova ve Leningrad'ı bedava alsaydım, medya bunu 'kötü bir anlaşma' olarak sunardı. Bu kişiler, 'hasta' ve 'dürüst olmayan' kişiler. Muhtemelen ülkemizden nefret ediyorlar ama önemli değil çünkü her şeyde kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.