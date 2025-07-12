Trump'tan Meksika ve AB'ye Yeni Gümrük Vergisi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Meksika ve AB'ye Yeni Gümrük Vergisi

Trump\'tan Meksika ve AB\'ye Yeni Gümrük Vergisi
12.07.2025 16:47
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Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Meksika ve AB'ye %30 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, haftalardır süren ve kapsamlı bir anlaşmaya varılamayan müzakerelerin ardından gümrük vergilerini duyurmaya devam ediyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ifade etti. Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a gönderdiği mektupta, ülkenin ABD'ye kaçak göçmen girişinin ve fentanil akışının önlenmesinde yardımcı olduğunu, ancak Kuzey Amerika'nın "uyuşturucu kaçakçılığı oyun alanına" dönüşmesini engellemek için yeterli çaba göstermediğini belirtti. Trump, "Meksika bana sınırın güvenliğini sağlamada yardımcı oluyor, ancak Meksika'nın yaptıkları yeterli değil. Meksika, Kuzey Amerika'nın tamamını uyuşturucu kaçakçılığı oyun alanına çevirmeye çalışan kartelleri hala durduramadı" ifadelerini kullandı.

"İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak"

Trump, Avrupa Birliği'ne gönderdiği mektupta ise ABD'nin ticaret açığının ulusal güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı. Trump, mektupta, "Avrupa Birliği ile ticaret ilişkilerimizi yıllarca görüştük ve gümrük tarifeleri, gümrük dışı politikalarınız ile ticaret engellerinizden kaynaklanan bu uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşmamız gerektiği sonucuna vardık. İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak" ifadelerini kullandı.

Trump, AB veya Meksika'nın yeni vergilere misilleme yapması halinde daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulundu.

24 ülkeye ve 27 üyeli AB'ye gümrük vergisi

Trump, bu hafta Japonya, Güney Kore, Kanada ve Brezilya dahil çok sayıda ülkeye yeni gümrük vergileri ve ayrıca bakıra yüzde 50 gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu. Trump, son olarak bugünkü mektuplarıyla 24 ülkeye ve 27 üyeli Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi getirmiş oldu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Meksika ve AB'ye Yeni Gümrük Vergisi - Son Dakika

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