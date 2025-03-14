Trump'tan Putin'e Ukrayna Askerleri İçin Çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile dün çok iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Putin'den kuşatılan binlerce Ukrayna askerinin hayatını bağışlamasını istedim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna- Rusya savaşının sona ermesine yönelik çabalarını sürdürüyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün çok iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Trump paylaşımında, "Bu korkunç, kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek. Ancak şu anda binlerce Ukrayna askeri, Rus ordusu tarafından tamamen kuşatılmış, çok kötü ve savunmasız bir durumda. Başkan Putin'den onların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş korkunç bir katliam olur" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin, gece saatlerinde Moskova'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. - WASHINGTON