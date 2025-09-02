Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile toplantı uyarısı - Son Dakika
Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile toplantı uyarısı

Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile toplantı uyarısı
02.09.2025 22:30
Trump, önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile bir toplantı olmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen tarihi zirvede Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda görüşmeler yaptı. Zirve, uluslararası kamuoyunda barış umutlarını yeniden yeşertti.

ZELENSKİ VE PUTİN ARASINDA PLANLANMIŞ BİR TOPLANTI YOK

Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki temel beklenti farklılıkları, sürecin ilerlemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Putin arasında doğrudan görüşme için henüz anlaşmaya varılmış değil.

Trump, bu kez hem Putin'e hem de Zelenski'ye resti çekti: Ne olacağını göreceksiniz

"PUTİN BENİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

ABD Başkanı Donald Trump, son gelişmelerle ilgili ABD'li gazeteci Scott Jennings'e açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendiren Trump, "Putin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Binlerce insan hayatını kaybediyor. Ölenler Amerikalılar değil; Ruslar ve Ukraynalılar. Eğer ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı." ifadelerini kullandı.

"HAFTADA YAKLAŞIK 7 BİN KİŞİ ÖLÜYOR"

Trump, savaşın insani boyutuna dikkat çekerek, "Bu sadece Ukrayna ile ilgili değil. Bu, insanların yaşamını korumakla ilgili. Haftada yaklaşık 7 bin kişi ölüyor, çoğu asker. Bunun durması için bir şeyler yapılmalı." dedi.

Trump, bu kez hem Putin'e hem de Zelenski'ye resti çekti: Ne olacağını göreceksiniz

TEHDİT GİBİ MESAJ: BİR TOPLANTI DUYURUSU YAPILMAZSA, NE OLACAĞINI GÖRECEKSİNİZ

Trump ayrıca önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğini de vurguladı. ABD Başkanı, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenski ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz" sözleriyle dikkat çekici bir mesaj verdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile toplantı uyarısı - Son Dakika

23:17
SON DAKİKA: Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile toplantı uyarısı - Son Dakika
