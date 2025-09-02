Trump\'tan Putin ve Zelenskiy ile toplantı uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen tarihi zirvede Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda görüşmeler yaptı. Zirve, uluslararası kamuoyunda barış umutlarını yeniden yeşertti.

ZELENSKİ VE PUTİN ARASINDA PLANLANMIŞ BİR TOPLANTI YOK

Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki temel beklenti farklılıkları, sürecin ilerlemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Putin arasında doğrudan görüşme için henüz anlaşmaya varılmış değil.

"PUTİN BENİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

ABD Başkanı Donald Trump, son gelişmelerle ilgili ABD'li gazeteci Scott Jennings'e açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendiren Trump, "Putin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Binlerce insan hayatını kaybediyor. Ölenler Amerikalılar değil; Ruslar ve Ukraynalılar. Eğer ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı." ifadelerini kullandı.

"HAFTADA YAKLAŞIK 7 BİN KİŞİ ÖLÜYOR"

Trump, savaşın insani boyutuna dikkat çekerek, "Bu sadece Ukrayna ile ilgili değil. Bu, insanların yaşamını korumakla ilgili. Haftada yaklaşık 7 bin kişi ölüyor, çoğu asker. Bunun durması için bir şeyler yapılmalı." dedi.

TEHDİT GİBİ MESAJ: BİR TOPLANTI DUYURUSU YAPILMAZSA, NE OLACAĞINI GÖRECEKSİNİZ

Trump ayrıca önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğini de vurguladı. ABD Başkanı, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenski ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz" sözleriyle dikkat çekici bir mesaj verdi.