Trump\'tan Putin ve Zelenskiy ile toplantı uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen tarihi zirvede Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda görüşmeler yaptı. Zirve, uluslararası kamuoyunda barış umutlarını yeniden yeşertti.
Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki temel beklenti farklılıkları, sürecin ilerlemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Putin arasında doğrudan görüşme için henüz anlaşmaya varılmış değil.
ABD Başkanı Donald Trump, son gelişmelerle ilgili ABD'li gazeteci Scott Jennings'e açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendiren Trump, "Putin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Binlerce insan hayatını kaybediyor. Ölenler Amerikalılar değil; Ruslar ve Ukraynalılar. Eğer ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı." ifadelerini kullandı.
Trump, savaşın insani boyutuna dikkat çekerek, "Bu sadece Ukrayna ile ilgili değil. Bu, insanların yaşamını korumakla ilgili. Haftada yaklaşık 7 bin kişi ölüyor, çoğu asker. Bunun durması için bir şeyler yapılmalı." dedi.
Trump ayrıca önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğini de vurguladı. ABD Başkanı, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenski ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz" sözleriyle dikkat çekici bir mesaj verdi.
