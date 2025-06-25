Trump'tan Savaş Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, "iki tarafı da tanıyorum ikisi de yorgunlar. Vahşice savaştılar. Artık evlerine dönmekten mutlu olacaklar. Yeniden başlayabilirler. Önemli bir işaret. Bildiğiniz gibi. İran az da olsa ateşkesi ihlal etti. İsrail'in 52 uçağı havadaydı. 'Geri döndürmeniz lazım' dedim. Hiçbir şey yapmadan geri döndürdüler. Savaşın nükleer tesisleri bombaladığımızda bittiğini düşünüyorum" dedi. - LAHEY