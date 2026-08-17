Trump'tan Umman'a Tehdit - Son Dakika
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Trump'tan Umman'a Tehdit

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Trump, Umman Hürmüz Boğazı'na engel olursa bombalayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına engel olması ihtimaline değinerek, "Umman engel olursa, onları yerle bir ederiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e konuştu. Hürmüz Boğazı konusunda Umman'ı tehdit eden Trump, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik çabalara engel olması halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti. ABD Başkanı, "Umman engel olursa, onları yerle bir ederiz" dedi.

Trump, İran'ın 'beyaz bayrağı çekmesi' gerektiğini söyleyerek "İran teslim olmalı. Acelemiz yok. Henüz mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık" ifadesini kullandı. Ayrıca, Trump ara seçimlerin düşünceleri üzerinde etkisi olmadığını dile getirdi.

İran, geçen hafta Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda Umman ile görüşmelerde olduğunu açıklamıştı

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Umman'a Tehdit - Son Dakika

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