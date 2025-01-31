Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri

Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

ABD'de 20 Ocak'ta görevine başlayan Başkan Donald Trump, göçmen politikası ve yaptırımlarıyla büyük ses getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün Trump'ın uygulamayı planladığı yeni gümrük vergilerini açıkladı. Leavitt, yarından itibaren Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, "milyonlarca ABD'linin ölümüne neden olan yasadışı fentanil için" Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı gümrük vergisi uygulanması konusunda henüz karar vermediğini bildiren Leavitt, "uygulanacak verginin tek tip mi yoksa her AB ülkesi için farklı mı olacağı" sorusunu yanıtsız bıraktı. - WASHINGTON